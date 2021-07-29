سفينة الحاويات «إيفر جيفن» تصل ميناء روتردام الهولندي

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وصلت سفينة الحاويات إيفر جيفن التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة 6 أيام في شهر مارس الماضي، الخميس، ميناء روتردام الهولندي، بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء إنه من المقرر أن ترسو السفينة في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس آب قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس آذار، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15 % من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

غادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.