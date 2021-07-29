أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«كاتدرائية الإسكندرية» توقع بروتوكولًا مع المعهد القبطي

Print
«كاتدرائية الإسكندرية» توقع بروتوكولًا مع المعهد القبطي «كاتدرائية الإسكندرية» توقع بروتوكولًا مع المعهد القبطي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، والمعهد القبطى للتدبير الكنسى، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

ووقع البروتوكول عن البطريركية القمص أبراَم إميل وكيل البابا تواضروس الثانى في الأسكندرية، والدكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد القبطى للتدبير الكنسي والتنمية، كما حضر اللقاء القس بولس عوض وكيرلس دميان مدير الديوان البطريركي بالإسكندرية وبعض من موظفي الديوان وجانب من أساتذة المعهد القبطى.

وقال القمص ابرام اميل، الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية يهدف إلى تطوير مفاهيم الفكر المؤسسي والتنموي للكنيسة، بما يتناسب مع خصوصية الكنيسة القبطية كمؤسسة روحية تجتهد في تقديم خدماتها بأساليب ممنهجة وتطوير العمل الإداري بالديوان البطريركي.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن المعهد يعد مؤسسة كنسية أسسها البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويخدم به مجموعة من الأساتذة في المجال الاكاديمى والتنموى ولديهم مراكز متقدمة في تخصصاتهم بهدف مساعدة المؤسسات الكنسية في ضبط العمل الإداري بها، مشيرا إلى أن البروتوكول هدفه معاونة البطريركية في تطوير وتنمية وتجويد العمل الادارى وجعله على مستوى افضل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس