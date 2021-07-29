«كاتدرائية الإسكندرية» توقع بروتوكولًا مع المعهد القبطي

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وقعت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، والمعهد القبطى للتدبير الكنسى، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

ووقع البروتوكول عن البطريركية القمص أبراَم إميل وكيل البابا تواضروس الثانى في الأسكندرية، والدكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد القبطى للتدبير الكنسي والتنمية، كما حضر اللقاء القس بولس عوض وكيرلس دميان مدير الديوان البطريركي بالإسكندرية وبعض من موظفي الديوان وجانب من أساتذة المعهد القبطى.

وقال القمص ابرام اميل، الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية يهدف إلى تطوير مفاهيم الفكر المؤسسي والتنموي للكنيسة، بما يتناسب مع خصوصية الكنيسة القبطية كمؤسسة روحية تجتهد في تقديم خدماتها بأساليب ممنهجة وتطوير العمل الإداري بالديوان البطريركي.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن المعهد يعد مؤسسة كنسية أسسها البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويخدم به مجموعة من الأساتذة في المجال الاكاديمى والتنموى ولديهم مراكز متقدمة في تخصصاتهم بهدف مساعدة المؤسسات الكنسية في ضبط العمل الإداري بها، مشيرا إلى أن البروتوكول هدفه معاونة البطريركية في تطوير وتنمية وتجويد العمل الادارى وجعله على مستوى افضل.