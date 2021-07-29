الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم حفلا في مركز قبة الغوري بالأزهر اليوم

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يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الخميس، حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

يأتي الحفل في إطار فلسفة الصندوق في الحفاظ على شخصية مصر التراثية، حيث تتبنى الفرقة فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية في أبهى صورها منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي.. وغيرها.

جدير بالذكر أن القومية للفنون الشعبية تأسست عام 1960 ويُعد من أشهر روادها مُصمم الرقصات المخرج كمال نعيم، والفنان حسن خليل، وكان الهدف من إنشائها التأصيل لكل الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته.