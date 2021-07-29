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الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بسبب خلاف بينهما

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الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بسبب خلاف بينهما الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بسبب خلاف بينهما
الداخلية تحذّر كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك: العقاب الشرعي مصيره

الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بسبب خلاف بينهما

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض -سعودي الجنسية- كان قد أقدَمَ على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض؛ فيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ راشد بن مرضي بن عامر الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل/ فهد بن راشد بن محمد الحبابي سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تَمَكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ راشد بن مرضي بن عامر الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 19/ 12/ 1442هـ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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