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برئاسة المحافظ.. جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو أبوقير

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عقدت محافظة الإسكندرية، برئاسة المحافظ اللواء محمد الشريف ، جلسة استماع وتشاور مجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع «إنشاء مترو أبوقير»، ومناقشة الأثر البيئى للمشروع وآثاره على البيئة المحيطة والمجتمع، وذلك بمبنى الديوان العام للمحافظة مساء أمس.

شارك في الجلسة، كل من العميد أ ح أحمد الكرداني رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف ليل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، ورؤساء الأحياء والمديريات وممثلي الجهات المختلفة، وممثلي المجتمع من جميع الفئات.

وقال «الشريف» إن المحافظة من جانبها حريصة على القيام بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة والمتخصصين وجميع فئات المجتمع وطرح كافة المشاكل والتحديات الخاصة بمشروع مترو أبوقير.

بدوره قال اللواء شريف ليل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن اللقاء هام جدا للحديث عن مشروع يعد من أقوي المشروعات التي تخدم مواطني الإسكندرية ويأتي في إطار رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مؤكداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا المشروع بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، باعتباره حلم يراود مواطني الاسكندرية على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الجهات والأجهزة والمتخصصين المعنيين لتحديد المسار النهائي والدراسة النهائية لمشروع مترو أبوقير بطول ٢١.٧ كم، وتكلفة ١.٧ مليار يورو، وإجمالي عدد المحطات ٢٢ محطة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب إلى ٤٠ ألف راكب ساعة/ إتجاه، وتقليل زمن الرحلة من ٥٠ دقيقة إلى ٢٥ دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من ١٠ إلى ٢.٥ دقيقة.

وخلال الجلسة؛ تم استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع والتي قامت به شركة إكوكنسرف للحلول البيئية، وشملت نبذة عن المشروع وصفه وأهميته، ومسار المشروع والمحاذاة والمحطات التنفيذية للمشروع ومراحل الإنشاء، المتطلبات القانونية والمؤسسية للمشروع، منهجية تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومميزات وإيجابيات المشروع، التأثيرات الإيجابية والسلبية.

وعقب ذلك تم فتح حوار موسع مع ممثلي المجتمع السكندري حول المشروع لطرح كافة الاستفسارات التي تدور بأذهان المواطن السكندري وقام ممثلو الهيئة القومية للأنفاق بتدوين كافة الملاحظات بها.

جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)
جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)
جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)
جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)
جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)
جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)
جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي لمترو الاسكندرية الجديد .. و"الأنفاق": تكلفتة المشروع 1.7 مليار يورو بطول ٢١.٧ كم لنقل 40 ألف راكب فى الساعة (صور)

المصرى اليوم

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