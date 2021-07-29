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طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان «الإنجليزي» بلجان مدارس الأقصر

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طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان «الإنجليزي» بلجان مدارس الأقصر طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان «الإنجليزي» بلجان مدارس الأقصر

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انتظم طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، الخميس، داخل لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الانجليزى في اخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي للادبي، حيث يؤدى 2211 طالبا الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وشددت اللجان على تفتيش الطلاب ومصادرة الهواتف المحمولة الأدوات المستخدمة في الغش وتفتيش حقائب الطلاب لأداء امتحان الانجليزى وسط إجراءات احترازية مشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

المصرى اليوم

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