أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.. والتعليم تتتبع مصدرها

Print
تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.. والتعليم تتتبع مصدرها تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.. والتعليم تتتبع مصدرها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتليجرام صورا زعمت أنها لأسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة .

وتداولت صفحات الغش أسئلة الامتحان وإجابتها بعد مرور نحو 35 دقيقة من بدء اللجنة.

من جانبها، بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتطبيق قانون الغش عليهم.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) أداء امتحان مادة «اللغة الأجنبية الأولى» بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس