تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.. والتعليم تتتبع مصدرها

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتليجرام صورا زعمت أنها لأسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة .

وتداولت صفحات الغش أسئلة الامتحان وإجابتها بعد مرور نحو 35 دقيقة من بدء اللجنة.

من جانبها، بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتطبيق قانون الغش عليهم.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) أداء امتحان مادة «اللغة الأجنبية الأولى» بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.