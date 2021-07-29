الأهلي يبحث عن ثلاث نقاط جديدة أمام أسوان في الدوري

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يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إختبارا جديدا أمام أسوان فى السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر لبطولة الدورى الممتاز..

الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني جمعها من 25 مباراة بينما يتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

ونجح الأهلي فى استعادة توازنة سريعاً من آثار تعادله أمام البنك الأهلي وحقق فوزاً في الوقت القاتل على الإنتاج الحربي ولكن حامل اللقب بدا متأثراً بغياباته المهمة وخاصة سداسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي حارس المرمى وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام.

وربما تطرأ تغييرات جديدة على التشكيلة الحمراء في مواجهة أسوان بغياب الظهير الأيمن محمد هاني للإيقاف وهو ما يمنح فرصة للمدافع رامي ربيعة لتعويضه بينما يبحث موسيماني عن علاج لأخطاء دفاع فريقه بعدما اهتزت شباكه 20 مرة بالدوري حتى الآن.

ويحتل أسوان على الجانب الآخر المركز السادس عشر ، الذي يقود الفريق للهبوط برصيد 25 نقطة بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى "بيبو" وتفصله 4 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر أول مقاعد الناجين من الهبوط.