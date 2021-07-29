أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي يبحث عن ثلاث نقاط جديدة أمام أسوان في الدوري

Print
الأهلي يبحث عن ثلاث نقاط جديدة أمام أسوان في الدوري الأهلي يبحث عن ثلاث نقاط جديدة أمام أسوان في الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إختبارا جديدا أمام أسوان فى السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر لبطولة الدورى الممتاز..

الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني جمعها من 25 مباراة بينما يتصدر بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

ونجح الأهلي فى استعادة توازنة سريعاً من آثار تعادله أمام البنك الأهلي وحقق فوزاً في الوقت القاتل على الإنتاج الحربي ولكن حامل اللقب بدا متأثراً بغياباته المهمة وخاصة سداسي الأولمبي محمد الشناوي حارس المرمى وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام.
وربما تطرأ تغييرات جديدة على التشكيلة الحمراء في مواجهة أسوان بغياب الظهير الأيمن محمد هاني للإيقاف وهو ما يمنح فرصة للمدافع رامي ربيعة لتعويضه بينما يبحث موسيماني عن علاج لأخطاء دفاع فريقه بعدما اهتزت شباكه 20 مرة بالدوري حتى الآن.

ويحتل أسوان على الجانب الآخر المركز السادس عشر ، الذي يقود الفريق للهبوط برصيد 25 نقطة بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى "بيبو" وتفصله 4 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر أول مقاعد الناجين من الهبوط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد