أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجورجي فارلام يطيح برمضان درويش فى منافسات الجودو بدورة طوكيو

Print
الجورجي فارلام يطيح برمضان درويش فى منافسات الجودو بدورة طوكيو الجورجي فارلام يطيح برمضان درويش فى منافسات الجودو بدورة طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فشل رمضان درويش لاعب المصري للجودو في الصعود لربع نهائي منافسات وزن تحت 100 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو المقامة حاليا باليابان حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر درويش أمام الجورجي فارلام ليبارتيلياني المصنف الأول عالميا وصاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالإنذارات بنتيجة 10-0، في إطار منافسات دور الـ16.

وكان اللاعب المصري قد تغلب على الباكستاني شاه حسين في دور 32 بنتيجة 10-0 نتيجة للإنذارات على المنافس.

وبذلك يخرج الجودو المصري من الأولمبياد خالي الوفاض حيث ودع اللاعبون الثلاثة المتأهلين للأولمبياد من الأدوار الأولى وهم: محمد عبد العال ومحمد عبد الموجود ورمضان درويش.

وتمتلك حاليا ميداليتين برونزيتين حصدهما نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»