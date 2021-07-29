الجورجي فارلام يطيح برمضان درويش فى منافسات الجودو بدورة طوكيو

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فشل رمضان درويش لاعب المنتخب المصري للجودو في الصعود لربع نهائي منافسات وزن تحت 100 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو المقامة حاليا باليابان حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر درويش أمام الجورجي فارلام ليبارتيلياني المصنف الأول عالميا وصاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالإنذارات بنتيجة 10-0، في إطار منافسات دور الـ16.

وكان اللاعب المصري قد تغلب على الباكستاني شاه حسين في دور 32 بنتيجة 10-0 نتيجة للإنذارات على المنافس.

وبذلك يخرج الجودو المصري من الأولمبياد خالي الوفاض حيث ودع اللاعبون الثلاثة المتأهلين للأولمبياد من الأدوار الأولى وهم: محمد عبد العال ومحمد عبد الموجود ورمضان درويش.

وتمتلك مصر حاليا ميداليتين برونزيتين حصدهما نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.