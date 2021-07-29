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الأولمبي يصل القرية الأوليمبية فى طوكيو استعدادا لمواجهة البرازيل

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المنتخب الأولمبي يصل القرية الأوليمبية فى طوكيو استعدادا لمواجهة البرازيل الأولمبي يصل القرية الأوليمبية فى طوكيو استعدادا لمواجهة البرازيل

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وصل منتخب الأولمبي لكرة القدم صباح اليوم الخميس إلى مقر القرية الأولمبية في مدينة طوكيو، التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، التي ستشهد مواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في منافسات ربع النهائي أولمبياد «طوكيو 2020».

وكان منتخب الفراعنة قد هزم أستراليا 2-0 بأقدام أحمد ياسر ريان وعمار حمدي؛ ليتأهل إلى ربع النهائي رفقة الإسباني متصدر المجموعة.

ويأمل منتخب مصر في عبور عقبة راقصي السامبا لبلوغ نصف النهائي حتى يعادل أو يكسر أفضل مركز حققه أبناء النيل وهو المركز الرابع بالأولمبياد، الذي تحقق في دورتين سابقتين: 1928 بأمستردام و1964 بطوكيو.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين من نصيب نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها: 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 التي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

المصرى اليوم

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