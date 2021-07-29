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اليابان تحتفى بولى العهد الجديد فى الجمباز

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اليابان تحتفى بولى العهد الجديد فى الجمباز اليابان تحتفى بولى العهد الجديد فى الجمباز

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بعد أن اتشحت عناوين الصحف ومواقع الإنترنت اليابانية قبل أيام بالسواد والحزن، على انتهاء حقبة الملك كوهي أوتشيمورا، احتفت وسائل الإعلام في البلاد اليوم الخميس بوريث عرش الجمباز الجديد دايكي هاشيموتو.

وحافظ هاشيموتو على تفوق اليابان في مسابقة كل الأجهزة الأولمبية للرجال أمس الأربعاء بعد أداء رائع على العقلة في ألعاب طوكيو.

وبعد قرار أوتشيمورا بطل كل الأجهزة في الأولمبياد في 2012 و2016 الصادم بعدم الدفاع عن لقبه في طوكيو، جاء الدور على هاشيموتو للارتقاء لمستوى الطموحات ولم يخيب الرياضي البالغ عمره 19 عاما الآمال وسجل 88.465 نقطة.

وأصبح هاشيموتو أصغر بطل على الاطلاق لمسابقة كل الأجهزة للرجال كما فاز بالميدالية الأولمبية رقم مئة لليابان إجمالا في هذه الرياضة.

وكان هذا كافيا لتنصيبه وريثا جديدا لعرش الجمباز في البلاد.

وقالت صحيفة سانسبو الرياضية اليومية "ظهور وريث العرش" بينما قالت صحيفة يوميوري شيمبون "في 19 من عمره وينتظره مستقبل مشرق".

المصرى اليوم

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