عاصفة رعدية توقف منافسسات الجولة في أوليمبياد طوكيو

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تسببت عاصفة رعدية اليوم الخميس في توقف الجولة الأولى من منافسات الجولف لفئة الرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك على ملعب «كاسوميجاسكي كونتري كلوب» للجولف.

وتم استدعاء جميع المشاركين في ساعة مبكرة اليوم علما بأن العديد منهم لم يستكملوا الجولة، وكان النمساوي سيب ستراكا يتصدر الجولة لدى الإعلان عن توقف اللعب.