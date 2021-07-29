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عاصفة رعدية توقف منافسسات الجولة في أوليمبياد طوكيو

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عاصفة رعدية توقف منافسسات الجولة في أوليمبياد طوكيو عاصفة رعدية توقف منافسسات الجولة في أوليمبياد طوكيو

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تسببت عاصفة رعدية اليوم الخميس في توقف الجولة الأولى من منافسات الجولف لفئة الرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك على ملعب «كاسوميجاسكي كونتري كلوب» للجولف.

وتم استدعاء جميع المشاركين في ساعة مبكرة اليوم علما بأن العديد منهم لم يستكملوا الجولة، وكان النمساوي سيب ستراكا يتصدر الجولة لدى الإعلان عن توقف اللعب.

من ناحية أخرى، انتهى مشوار بطل العالم في القفز بالزانة، الأمريكي سام كندريكس في أولمبياد طوكيو، قبل أن يبدأ، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان للجنة على «تويتر»: «نحن حزينون للإعلان أن سام كندريكس أصيب بكوفيد-19 ولن يخوض دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020».

وأضاف البيان أن النجم الأمريكي المتوج ببرونزية أولمبياد ريو 2016 «يخضع الآن للعزل تماشيا مع القواعد والبروتوكولات المحلية، وتم نقله إلى فندق ليتم عزله حيث سيحظى بدعم فريق من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأمريكية».

ويأتي هذا النبأ قبل يومين من بدء منافسات القفز بالزانة في أولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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