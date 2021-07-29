أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ أعمال السفلتة في عدد من أحياء مكة

★ ★ ★ ★ ★

ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق وتحسين الإنارة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال تأهيل الإنارة وسفلتة عدد من الطرق، وذلك ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق وتحسين الإنارة بأحياء مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أنه تم العمل على رفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وتنفيذ أعمال السفلتة في أحياء (الرصيفة - النوارية - شرائع المجاهدين) بأطوال بلغت 4800 متر ومساحة 43500 متر مربع.

كما تضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ 519 عامود إنارة وإصلاح أعطال 441 فانوساً، وتسديد 172 بلاغاً للسفلتة والأرصفة و 193 بلاغاً للإنارة.

وأكَّدت الأمانة بذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريع الطرق وتحسين الشوارع وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والارتقاء بالخدمات المقدمة في أنحاء العاصمة المقدسة.