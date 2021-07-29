أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني

Print
جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني
تم خلالها استئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول

جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني

تمكّن فريق طبي جراحي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر من إيقاف انتشار أورام خبيثة في المثانة لرجل خمسيني واستئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول في عملية جراحية معقدة.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى إن الحالة جاءت محولة من أحد المستشفيات، فتم إخضاعه لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، أكدت نتائجها الحاجة الماسة للتدخل الجراحي العاجل، حيث أجريت له عملية جراحية استمرت نحو "7" ساعات، تم فيها استئصال المثانة والغدد اللمفاوية، ومن ثم تحويل مجرى البول.

وأضاف "الشهراني": رغم أن العملية كانت معقدة إلا أنها الحمد لله مضت في كل مراحلها كما خطط لها في الخطة العلاجية، وتم تحويل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وظل منوماً فيها لمدة 24 ساعة ومن ثم حُولَ إلى جناح الجراحة، وأمضى فيها نحو أسبوع محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة إلى أن سُمح له بالمغادرة إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية.

وتابع: هذا النوع من العمليات تحتاج إلى فريق طبي في جراحة المسالك والتخدير والتمريض، متميز ويتسم بالدقة والقدرة على التعامل مع هذه التشعبات وإتمام العملية باحترافية عالية، وهي أيضاً تحتاج إلى مستشفيات كبيرة تتوفر فيها غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت "الشهراني" إلى أن مثل هذه العمليات إلى وقت قريب كانت تجرى فقط في المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وإجرائها في مستشفى سليمان الحبيب بهذا النجاح الكبير يمثل إنجازاً ليس فقط للمجموعة، بل لكل مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب