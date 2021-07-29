أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بسبب إهانة عنصرية .. الاتحاد الألماني للدراجات يعتذر لدراج جزائري

Print
بسبب إهانة عنصرية .. الاتحاد الألماني للدراجات يعتذر لدراج جزائري بسبب إهانة عنصرية .. الاتحاد الألماني للدراجات يعتذر لدراج جزائري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات باتريك موستر اعتذاره بعد تصريحاته العنصرية تجاه الدراج الجزائري عز الدين لعقاب خلال بث مباشر لسباق دراجات في أولمبياد طوكيو.

وخلال بث منافسات السباق عبر "ايه ار دي" التلفزيونية الألمانية، حث موستر مواطنه الدراج نيكياس آرندت على ملاحقة منافسه الجزائري عز الدين لعقاب أثناء التوقف في استراحة لشرب ، وإيمانويل غبريغزابهير من أريتريا.

والتقط الميكروفون موستر وهو يحث الدراج الألماني قائلا: "أسبق رعاة الإبل! هيا تجاوزهم!"، وتمكن مشاهدين من رؤية الحادثة وسماع صوت موستر، ما تطلب تدخل معلق القناة الألمانية فلوريان ناس على الفور.

وقال ناس: "كان هذا صوت باتريك موستر وهو يهتف، ويجب أن أكون صادقا: إذا فهمت حقا ما كان يناديه، فهذا خطأ فادح. الكلمات تخذلني". وأضاف: "شيء من هذا القبيل لا مكان له في الرياضة. آسف، لا أستطيع التفكير في أي شيء. وعليك أن تكون على دراية بهذا عندما تشارك في سباق دولي حيث تم إعداد الكاميرات والميكروفونات".

وفي معرض اعتذاره عن كلماته قال موستر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في خضم اللحظة ومع الضغط الذي عانينا منه في تلك اللحظة، أسأت اختيار الكلمات، أنا آسف، يمكنني فقط أن أعتذر بعمق، لا أقلل من قيمة أي شخص". وأضاف بالقول: "لدينا العديد من الأصدقاء من أصول من شمال إفريقيا، كما قلت أنا آسف".

من جانبه أوضح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه يساند القيم الأولمبية للاحترام واللعب النظيف والتسامح، وأنه سيجتمع بموستر بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أهمية الاعتذار الذي تقدم به المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد 48 سنه .. يحيى الموجي يكشف سر أغنية رسالة من تحت الماء: "مش بتاعة" عبد الحليم حافظ

بعد 48 سنه .. يحيى الموجي يكشف سر أغنية رسالة من تحت الماء: "مش بتاعة" عبد الحليم حافظ

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء