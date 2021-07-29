أخبار عاجلة

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حدث غريب في الأوليمبياد .. مواجهة نادرة شقيقان يلعبان ضد بعضهما فى منافسات الهوكي

Print
حدث غريب في الأوليمبياد .. مواجهة نادرة شقيقان يلعبان ضد بعضهما فى منافسات الهوكي حدث غريب في الأوليمبياد .. مواجهة نادرة شقيقان يلعبان ضد بعضهما فى منافسات الهوكي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت منافسات الهوكي في الأولمبياد الصيفي الجاري «طوكيو 2020» يوم الأربعاء حدثا نادرا، تمثل في مواجهة شقيقين يلعبان لبلدين مختلفين.

و‬لم يتخيل حارس نيوزيلندا ليون هايوارد أنه من الممكن أن يلعب ضد شقيقه الأصغر في منافسات الهوكي في الأولمبياد،واضطر ليون البالغ 31 عاما لمواجهة شقيقه المدافع جيريمي (28 عاما) الذي يمثل أستراليا ضمن ألعاب طوكيو أمس .

وقال ليون عقب المباراة حيث وقف بجوار شقيقه «حجم الحدث من النوع الكبير. أنا وجيريمي نتنافس منذ الصغر سواء في الكريكيت أو كرة القدم أو أي شيء».

وولد الأخوان لأم من نيوزيلندا، وبدأ ليون مشواره مع الفريق النيوزيلندي في عام 2019 بينما يمثل شقيقه أستراليا التي فازت 4-2 .

ولم تكن هناك مواجهات ثنائية بينهما في اللقاء باستثناء تصويبة قوية من جيريمي نحو المرمى تصدى لها ليون ببراعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات