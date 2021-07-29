بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

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يلعب النادي الأهلي ضد أسوان فى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 - 2021 .

ويبحث عشاق الأهلي المصري على شبكة جوجل على بث مباشر للقاء المرتقب أمام أسوان ،

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وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة أسوان مساء الخميس في الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: على لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على أسوان في مباراة الغد، لمواصلة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

تمتلك مجموعة قنوات اون تايم سبورت الحق الحصري لإذاع مباريات الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري في بث مباشر .



سيقوم المعلق أحمد شوبير بالتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والمعلق محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت .