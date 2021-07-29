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وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروبك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو

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"آل الشيخ": رسالة طالب العلم مهمة لبيان محاسن الإسلام ونشر قيمه السمحة

وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروبك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس، جامع ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو، ضمن برنامج زيارته الرسمية لدولة البوسنة والهرسك، وكان في استقباله لدى وصوله إلى الجامع رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام الدكتور حسين كاوازوفيتش، وإمام وخطيب الجامع ومدير المكتبة، ومنسوبيها.

واستهل الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الزيارة بأداء صلاة الظهر بالجامع، الذي يعد من أبرز المعالم الإسلامية بالعاصمة، ثم زار المدرسة الإسلامية، واستمع إلى شرح موجز عن تاريخها وما تقدمه من خدمات لأبناء البوسنة والهرسك.

والْتقى المدرسين وعددًا من الطلاب، وقدّم لهم كلمات ونصائح مهمة أكد -في مجملها- أهمية فهم صحيح الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات؛ مبينًا أهمية الرسالة التي يحملها طالب العلم في بيان محاسن الإسلام، ونشر قيمه السمحة التي تدعو للرحمة والتسامح والتعايش السلمي، والانصراف إلى بناء الأوطان والحرص على أمنها واستقرارها.

وتجوّل "آل الشيخ" بمكتبة الغازي خسروبك الإسلامية، واستمع إلى شرح موجز عن الكتب والمجلدات والمخطوطات الإسلامية، وتعرّف على أبرز الكتب فيها، وما تقدمه من خدمات للباحثين وطلاب العلم.. مشيدًا بما شاهده من مخطوطات نادرة ومتميزة، وكتب علمية تمثل الثقافة الإسلامية العريقة، وتعد مرجعًا مهمًّا للباحثين وطلاب العلم.

وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ هدية تذكارية، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروبك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو

وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروبك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو

وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروبك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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