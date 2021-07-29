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شاهد.. حملة تُزيل 9 مباسط جوالات عشوائية بمكة وتصادر جلسات لمخالفين

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جولات ميدانية نفّذتها فِرَق "بلدية العزيزية الفرعية" الرقابية التابعة لـ"الأمانة"

شاهد.. حملة تُزيل 9 مباسط جوالات عشوائية بمكة وتصادر جلسات لمخالفين

أزالت الفِرَق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الجوالات.

وأوضحت "البلدية" أنه تم تنفيذ جولات ميدانية على محال بيع الجوالات بمنطقة العزيزية ومتابعة الأنشطة المختلفة، أسفر عنها إزالة 9 مباسط عشوائية مخالفة لبيع الجوالات.

وقد تم مصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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