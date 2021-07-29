الكويت تُدين بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قِبَل مليشيا الحوثي

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جددت التأكيد على وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، لاستمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة، من قِبَل مليشيا الحوثي، عبر إطلاق صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة باتجاه المناطق الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: "إن مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين؛ تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني؛ الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها".

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها