تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 8.2 ضرب ألاسكا الأمريكية

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التحذير يشمل الأراضي الأمريكية وجزرًا في المحيط الهادئ

أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحذيرًا من احتمال تسونامي عقب زلزال بقوة 8.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا في وقت متأخر من الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا، وأن نظام التحذير من حدوث تسونامي يشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.

وحسب تقدير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل؛ فإن قوة زلزال ألاسكا بلغت 8 درجات، وأنه وقع على عمق 10 كيلومترات.