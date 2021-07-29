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تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 8.2 ضرب ألاسكا الأمريكية

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تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 8.2 ضرب ألاسكا الأمريكية تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 8.2 ضرب ألاسكا الأمريكية
التحذير يشمل الأراضي الأمريكية وجزرًا في المحيط الهادئ

تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 8.2 ضرب ألاسكا الأمريكية

أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحذيرًا من احتمال تسونامي عقب زلزال بقوة 8.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا في وقت متأخر من الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وحسب موقع " اليوم"، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا، وأن نظام التحذير من حدوث تسونامي يشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.

وحسب تقدير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل؛ فإن قوة زلزال ألاسكا بلغت 8 درجات، وأنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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