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"الأحمدي": زيارة "آل الشيخ" للبوسنة تأكيد على نهج المملكة لنشر الوسطية والاعتدال

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قال: المملكة تمد يد الخير للعالم دون تمييز وأكبر شاهد موقفها خلال "كورونا"

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحالية حظيت بتقدير كبير وتثمين للجهود التي تبذلها قيادة المملكة لدعم استقرار البوسنة، منوهاً بتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون بين البلدين في مجالات العمل الإسلامي.

وقال "الأحمدي": إن هذه الزيارة تأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ولدعم سبل التعاون لمصلحة البلدين، مشيراً إلى أن المملكة بقيادتها الرشيدة تولي خدمة الإسلام ونشر قيمه ووسطيته غاية الاهتمام وهو ما أكد عليه الوزير في تصريحاته ولقاءاته الرسمية بالقيادات السياسية والإسلامية.

ونوّه "الأحمدي" بالجهود الكبيرة التي قدّمها ويقدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لدعم شعب البوسنة والهرسك على مدى عقود من الزمان، لافتاً إلى أن ذلك يجسد سياسة المملكة وسعيها الدؤوب لمد يد الخير لكل الشعوب التي تحتاج للمساعدة دون تمييز ومثال ذلك ما قدمته من دعم سخي خلال جائحة كورونا لدول كثيرة.

واختتم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك تصريحه بالتأكيد على المضامين السامية التي حملتها تصريحات وزير الشؤون الإسلامية لوسائل الإعلام على هامش لقاءاته بالتأكيد على أن المملكة رائدة العالم الإسلامي وتعتز بخدمة المسلمين وتولي نشر مفاهيم الإسلام السمحة التي تؤكد على نشر مهنج الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والكراهية والعنصرية التي تخالف منهج الإسلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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