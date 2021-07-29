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لعبت الفرق المصرية عدة منافسات فجر اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو 2020 في
وتتبقى مبارياتان في الملاكمة والسباحة كالتالي ..
11:51 ظهراً.. الملاكمة (دور الـ16 رجال وزن فوق 91 كيلو جرام).. يسري رزق ضد كامشيبيك كونكاباييف بطل كازاخستان.
12:50 ظهراً.. السباحة (سباق 100 متر فراشة رجال).. يوسف رمضان .
ولعبت مصر عدة منافسات فجراً
2 فجراً.. الرماية (حفرة سيدات).. ماجي العشماوي.
2:50 فجراً.. الرماية (حفرة رجال).. عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر.
3:50 فجراً.. السلاح (منافسات الشيش).. فريق السيدات ضد فريق اللجنة الأولمبية الروسية.
4 فجراً.. جودو (دور الـ32 رجال وزن تحت 100 كجم).. رمضان درويش ضد شاه حسين شاه بطل باكستان.
4:50 فجراً.. تجديف (نصف نهائي فردي سكيف المجموعة c/d).. عبد الخالق البنا.
5:05 فجراً.. شراع (فردي ليزر رجال - السباق السابع والثامن).. علي بدوي.
5:15 فجراً.. شراع (فردي ليزر سيدات - السباق السابع والثامن).. خلود منسي.