الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم : لا مؤشر لانخفاض درجات الحرارة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتسود أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء خلال حالة الطقس اليوم وتستمر حتى الأسبوع المقبل، وتقترب درجة الحرارة العظمي فى القاهرة من 40 درجة.

ونصحت الأرصاد بعدم التعرض لأشعة وحرارة الشمس مباشرة والإكثار من شرب الماء والسوائل الباردة، وأكدت أن الخرائط لم تُظهر أي انخفاض فى درجات الحرارة، وأنه سيتم إعلان ذلك فى حالة وجود انخفاض فى درجات الحرارة.

توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وترتفع درجات الحرارة المحسوسة بمقدار درجتين عن العظمي في القاهرة، ويكون الطقس حار رطب فى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتتسبب الرطوبة النسبية فى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن درجة الحرارة المتوقعة من درجتين إلي 4 درجات، ويكون الطقس خلال الليل معتدل الحرارة رطب على جميع أنحاء مصر.

حالة البحر اليوم

يتوقع أن تكون البحر المتوسط معتدلة اليوم ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة، والموج من مترين إلي مترين ونصف.

نشاط الرياح وارتفاع درجة الرطوبة النسبية ترفع الامواج على شواطئ البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد على عدد من الظواهر الجوية ضمن أهم أخبار الطقس اليوم، أهمها أن ارتفاع الرطوبة النسبية ليلاً يؤدي إلي إرتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر بنسب تتراوح بين مترين ومترين ونصف.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه المؤدية إلي للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة وتكون كما يلي:

درجة الحرارة فى القاهرة اليوم المتوقعة للعظمي 38 درجة والصغري 26 درجة بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 40 درجة.

درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم المتوقعة للعظمي 32 درجة والصغري 26 درجة وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 35 درجة.

تكون درجات الحرارة الأعلي فى مصر اليوم فى أسوان وإدفو وتكون العظمي 42 درجة والمحسوسة 43 درجة بينما تكون الصغري فى أسوان 28 درجة والصغري فى إدفو 27 درجة.

ويتوقع أن تكون أقل درجة حرارة فى مصر اليوم للعظمي 31 درجة فى مطروح والصغري 25 درجة بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة 3 درجات عن العظمي المتوقعة لتصل إلي 34 درجة.

وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى سيوة والإسماعيلية ورأس سدر والطور وشرم الشيخ والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج إلي 40 درجة، وترتفع إلي 41 درجة فى مرسي علم وقنا والوادي الجديد وشلاتين، كما تصل إلي 42 درجة فى نويبع والغردقة والأقصر وأبو سمبل.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم : لا مؤشر لانخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ضمن حالة الطقس غدًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وتكون العظمي 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وفي السواحل الشمالية 33 درجة للعظمي و36 درجة للمحسوسة، وفى جنوب سيناء 39 درجة للعظمي و42 للمحسوسة، وفى شمال الصعيد 39 درجة للعظمي و41 للمحسوسة، أما فى جنوب الصعيد فتكون 41 درجة للعظمي و42 للمحسوسة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

يستمر ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل وتكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة المتوقعتين فى القاهرة والوجه البحري السبت والأحد 39-41 والإثنين والثلاثاء 40-42، ويتوقع أن تكون فى السواحل الشمالية السبت والأحد 33-36 والإثنين والثلاثاء 34-37، وفى جنوب سيناء السبت والأحد 39-42 والإثنين والثلاثاء 40-43 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد السبت والأحد 40-42 والإثنين والثلاثاء 41-43، أما فى جنوب الصعيد السبت 42-43 الأحد والإثنين 43-44 درجة. الثلاثاء 44-45 درجة.