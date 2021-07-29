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طلاب الشعبة الأدبية بالشرقية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الإنجليزي

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طلاب الشعبة الأدبية بالشرقية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الإنجليزي طلاب الشعبة الأدبية بالشرقية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الإنجليزي

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يختتم طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، مارثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمادة اللغة الأجنبية الأولي «الإنجليزي»، وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية استعدادا لدخول المدارس، لأداء الامتحان والمقرر له في العاشرة من صباح اليوم.

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم، قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، وروساء المدن والأحياء

المصرى اليوم

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