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174 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الصرف بشمال سيناء

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174 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الصرف بشمال سيناء 174 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الصرف بشمال سيناء

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يؤدي عدد 174 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء ، امتحان مادة الصرف ، في مختلف لجان الامتحانات ، وسط إجراءات احترازية ووقائية .

وقال محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية إن الطلبة يؤدون الامتحان لمدة ساعتين فى مختلف لجان الامتحانات وعددها 8 لجان.

وأشار أبو القاسم، الى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات فى مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات ، وأنه يتم تطهير وتعقيم جميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وغرفة العمليات.

لفت أبو القاسم، إلي أن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى ، ولم يتم تسجيل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين خلال الايام الماضية.

المصرى اليوم

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