أخبار عاجلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تُدين بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قِبَل مليشيا الحوثي

Print
الكويت تُدين بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قِبَل مليشيا الحوثي الكويت تُدين بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قِبَل مليشيا الحوثي
جددت التأكيد على وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

الكويت تُدين بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قِبَل مليشيا الحوثي

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، لاستمرار تهديد أمن المملكة العربية ، واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة، من قِبَل مليشيا الحوثي، عبر إطلاق صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة باتجاه المناطق الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: "إن مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين؛ تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني؛ الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها".

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل