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تصدر النادي الأهلي المصري كالعادة الأندية العربية والإفريقية في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر بنهاية شهر يوليو 2021 من موقع فوتبول داتابيز، ، محتلاً المركز 27 عالميا ومتراجعا مركزين حيث كان يحتل المركز 25 عالمياً في اخر تصنيف له، حيث جمع 1756 نقطة بعدما كان يملك 1759 سابقا .

إفريقيًا، حل نادي الزمالك في المركز 133 عالميا بدلا من المركز 135 ومتقدما مركزين وظل كما هو في المركز الثاني إفريقيا خلف النادي الأهلي وفق اخر تصنيف ويصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي 106 مركزا بعدما كان 110 مراكزا عالميًا، ثم جاء نادي صن داونز الجنوب إفريقي ثالثا على المستوى الافريقي ومتحلا المركز 134 على المستوى العالمي ثم الترجي التونسي في المركز 136 عالمياً والرابع إفريقيا.

عربيا، ظل نادي الهلال السعودي في المركز 84 عالميا والثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 116 عالميا، ثم نادي الزمالك، يليه نادي السد القطري في المركز 130 عالميا والخامس عربيا، ثم نادي الترجي في المركز 136 عالمياً والسادس عربيا.

عالميا، لم يحدث أي تغيير على المراكز العشرة الأولى، وظلت كما هي وفق آخر تصنيف، حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.