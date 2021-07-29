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توفير وسائل مواصلات لنقل طلبة المدارس بوسط سيناء بالمجان

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توفير وسائل مواصلات لنقل طلبة المدارس بوسط سيناء بالمجان توفير وسائل مواصلات لنقل طلبة المدارس بوسط سيناء بالمجان

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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على توفير سيارات ميني باص لنقل طلبة المدارس في منطقة وسط سيناء، بالمجان، ودون دفع أي رسوم.

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أنه تم تخفيض تعريفة الركوب بالنسبة للمعلمين في منطقة وسط سيناء بقيمة 50% من تعريفة الركوب المحددة، وذلك لانتظام العمل في مختلف مدارس منطقة وسط سيناء.

ولفت المحافظ ، أن الميني باصات التي سيتم تسييرها في وسط سيناء وعددها 2 ميني باص ، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصالح منطقة وسط سيناء بناء على اتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية.

المصرى اليوم

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