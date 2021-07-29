تعاملات الخميس.. خام "برنت" يتجاوز 75 دولاراً للبرميل

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زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.5%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ يناير 2020 في الأسبوع الماضي، ووسط متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

ويرى محللو شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" أن تراجع مخزونات الخام يشير إلى أن زيادة إصابات "كورونا"؛ بسبب متغير "دلتا" لها تأثير ضئيل على التنقل، بحسب وكالة "رويترز".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من يوليو.

وفي سياق منفصل، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من أن اقتصاد الولايات المتحدة ليس في المرحلة اللازمة لخفض السياسة النقدية التحفيزية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.5% إلى 75.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.5% عند 72.76 دولار للبرميل.