أخبار عاجلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طقس شديد الحرارة بشمال سيناء

Print
طقس شديد الحرارة بشمال سيناء طقس شديد الحرارة بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 21 وحتى 37 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 24 إلى 35 درجة، ومدينة رفح ما بين 24 إلى 34 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 21 إلى 37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية

تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية