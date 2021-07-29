تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الخميس، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، في بيان، علي تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظًا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية مادة الصرف، وسط اجراءات احترازية مشددة.