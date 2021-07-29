أخبار عاجلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

للتعيين .. وظائف خالية في وزارة الري والموارد المائية بالقاهرة والمحافظات (الشروط والتقديم)

Print
للتعيين .. وظائف خالية في وزارة الري والموارد المائية بالقاهرة والمحافظات (الشروط والتقديم) للتعيين .. وظائف خالية في وزارة الري والموارد المائية بالقاهرة والمحافظات (الشروط والتقديم)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين 238 في وظيفة مهندس وفق إعلان مركزي رقم (١) لسنة ۲۰۲۱ للتعيين في الوظائف العامة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلى بالمستوى الوظيفي الثالث ج في الوزارة والجهات التابعة لها.

وفيما يلي تفاصيل وطريقة التقديم لجميع الوظائف الخالية والمطلوبة من وزارة الري والموارد المائية :

بيانات الوظائف
الجهة طالبة الإعلان: وزارة الموارد المائية والري
المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
المجموعة النوعية: لوظائف الهندسة
الجهه التابع لها: وزارة الموارد المائية والري
وصف الوظيفة:
تقع هذة الوظيفة فى المستوى الوظيفي الثالث ج بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة بالمحافظات المختلفة.

المحافظات الموزعة بها هذه الوظائف:
الأقصر - بني سويف - الجيزة - سوهاج - المنيا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - المنوفية - الفيوم - الوادى الجديد - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - السويس - البحيرة - الاسكندرية - البحر الأحمر - مطروح - قنا - أسوان - القاهرة

المهارات الأساسية:
اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل.
المهارات الفنية:
الإلمام بإحدى اللغات الاجنبية. اجادة تامة لاستخدام الحاسب الالى و تطبيقاته.
شروط المتقدمين
العمر:
يجب ألا تزيد عمر المتقدم على 30 عاما
شروط المؤهل:
مؤهل هندسى مناسب
المستندات المطلوبة:
1.صورة شخصية حديثة.
2.صورة من أصل بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية.
3.صورة المؤهل الدراسي .
4.صورة المؤهل الأعلى (إن وجد).
5.صورة صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
6.صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
7.صورة شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) فى حالة الإعاقة.
بيانات الإعلان
حالة الوظيفة:
وظيفة خالية
نهاية الإعلان:
2021/08/05
عدد الوظائف المطلوبة: 238

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية

تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية