للتعيين .. وظائف خالية في وزارة الري والموارد المائية بالقاهرة والمحافظات (الشروط والتقديم)

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين 238 في وظيفة مهندس وفق إعلان مركزي رقم (١) لسنة ۲۰۲۱ للتعيين في الوظائف العامة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلى بالمستوى الوظيفي الثالث ج في الوزارة والجهات التابعة لها.

وفيما يلي تفاصيل وطريقة التقديم لجميع الوظائف الخالية والمطلوبة من وزارة الري والموارد المائية :

بيانات الوظائف

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الموارد المائية والري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: لوظائف الهندسة

الجهه التابع لها: وزارة الموارد المائية والري

وصف الوظيفة:

تقع هذة الوظيفة فى المستوى الوظيفي الثالث ج بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة بالمحافظات المختلفة.

المحافظات الموزعة بها هذه الوظائف:

الأقصر - بني سويف - الجيزة - سوهاج - المنيا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - المنوفية - الفيوم - الوادى الجديد - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - السويس - البحيرة - الاسكندرية - البحر الأحمر - مطروح - قنا - أسوان - القاهرة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل.

المهارات الفنية:

الإلمام بإحدى اللغات الاجنبية. اجادة تامة لاستخدام الحاسب الالى و تطبيقاته.

شروط المتقدمين

العمر:

يجب ألا تزيد عمر المتقدم على 30 عاما

شروط المؤهل:

مؤهل هندسى مناسب

المستندات المطلوبة:

1.صورة شخصية حديثة.

2.صورة من أصل بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية.

3.صورة المؤهل الدراسي .

4.صورة المؤهل الأعلى (إن وجد).

5.صورة صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

6.صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

7.صورة شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) فى حالة الإعاقة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/05

عدد الوظائف المطلوبة: 238