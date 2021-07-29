★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 29 يوليو 2021، عند الأسعار المرتفعة التى حققتها فى مساء الأربعاء، مع اتجاه المؤشر للصعود نتيجة لمواصلة الأسعار الارتفاع عالميا ، وذلك بسبب تأثر الذهب في مصر بسعر الذهب عالميا دون تأثير يذكر لآلية العرض والطلب .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب يتخللها بعض فترات الاستقرار وذلك بسبب التذبذب عالميا فى حركة التداول على المعدن الأصفر نتيجة للمخاوف من انتشار فيروس كورونا وانتظار المستثمرون لبيانات اقتصادية أمريكية هامة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 800 جنيه، والذهب عيار 18 قيراطًا، 677 جنيها، بدون المصنيعة والتى تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب سعر 6400 جنيه.

وواصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه ، صباح اليوم الخميس ولكنه قفز اليوم قفزة كبيرة فى السعر، ليبتعد الذهب عن حاجز 1800 جنيه للأوقية، ويتجه المؤشر للأعلى مما يدل على مواصلته الصعود، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس، مع بداية التداول خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.80%، بينما هبط الدولار بنسبة 0.16% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الخميس ، 802.84 جنيه، وكان مساء الأربعاء 797.96 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,817.79 $ وكانت مساء الأربعاء 1,807.44 $ .

اقرأ أيضا:

ارتفاع عالمي .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

استجاب للتغيرات العالمية.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب في مصر بنهاية التداول اليوم الاثنين 26 يوليو

يترقب بيانات هامة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 24 يوليو 2021