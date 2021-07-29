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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير ونجران والمرتفعات

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير ونجران والمرتفعات "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير ونجران والمرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة والشرقية والرياض

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض، تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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