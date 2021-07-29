أولمبياد طوكيو 2020.. أحمد حجازي أفضل لاعب في دور المجموعات بـ«استفتاء فيفا»

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احتل أحمد حجازي، قائد المنتخب الأولمبي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كأفضل لاعب في دور المجموعات خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، متفوقاً على الثلاثي «الياباني كوبو» و«البرازيلي ريتشارليسون» و«المكسيكي ألكسيس فيجا».

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الصعود لدور الربع نهائي، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدر الترتيب، وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين.

وصعد أحمد حجازى، كابتن منتخب مصر الأوليمبى، إلى المركز الثانى كأكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبى في مباراة أستراليا في ختام دور المجموعات بطوكيو 2020 التى فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

وبات أحمد حجازى على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل المقبلة، ليحتل حينها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهورا في الأولمبياد.