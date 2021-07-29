أخبار عاجلة

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى -
وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. أحمد حجازي أفضل لاعب في دور المجموعات بـ«استفتاء فيفا»

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتل أحمد حجازي، قائد الأولمبي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كأفضل لاعب في دور المجموعات خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، متفوقاً على الثلاثي «الياباني كوبو» و«البرازيلي ريتشارليسون» و«المكسيكي ألكسيس فيجا».

ونجح منتخب الأولمبي في الصعود لدور الربع نهائي، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدر الترتيب، وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين.

وصعد أحمد حجازى، كابتن منتخب مصر الأوليمبى، إلى المركز الثانى كأكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبى في مباراة أستراليا في ختام دور المجموعات بطوكيو 2020 التى فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

وبات أحمد حجازى على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل المقبلة، ليحتل حينها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهورا في الأولمبياد.

استفتاء فيفا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد