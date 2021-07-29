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انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب أستراليا بنتيجة هذفين مقابل لا شئ، سجلهما كلا من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 من الشوط الأول، والبديل عمار حمدي في الدقيقة 85 من زمن المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بمنافسات كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الثاني، ليواجه منتخب مصر الأولمبى منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني خلف المنتخب الإسباني وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين، ولتقع أستراليا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبدأ شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

وقدم العملاق محمد الشناوي أداءا مميزا ولاذ عن مرماه العديد من الفرص المحققة نوهت إليه الصحف الأسترالية متحسرة على خروج فريقها من البطولة خاصة أن الفريق الأسترالي كان لديه أمل كبير للصعود بعد فوزه المفاجئ في مباراته الأولى على الأرجنتين.

ونشرت صفحة قناة «بي إن سبورت» أفضل تصدي في المباراة من حارسنا محمد الشناوي ووصفت التصدي بـ«أفضل تصدي في منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية»، ووصفه معلق المباراة بأفضل تصديات الحراس في هذه البطولة حتى الآن.

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أفضل تصدي في منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية ؟#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/3FX4VRO6yp