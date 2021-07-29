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«زي النهارده».. اغتيال أمبرتو الأول ملك إيطاليا 29 يوليو 1900

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«زي النهارده».. اغتيال أمبرتو الأول ملك إيطاليا 29 يوليو 1900 «زي النهارده».. اغتيال أمبرتو الأول ملك إيطاليا 29 يوليو 1900

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هذه قصة أشبه بأفلام الإثارة والخيال رغم واقعيتها، فهى تحفل بالكثيرمن المفارقات القدرية وتقول تفاصيلها إنه في آخريوليو ١٩٠٠وصل ملك إيطاليا«أمبرتو الأول» لمدينة مونزا ليفتتح حفلاً رياضياً في اليوم التالى، وفى ليلة وصوله خرج سراً مع مساعده «دى كامب جن» إلى أحد المطاعم، وما إن اقترب صاحب المطعم من طاولتهما حتى أدهشهما أن صاحب المطعم كان يشبه الملك ألبرتو إلى حد كبير، ودخل الملك في نقاش طويل مع الرجل«الذى يجهل هوية الملك»وفى المناقشةأصاب الذهول الملك لهذه المصادفة الغريبة، فصاحب المطعم ولد بنفس المدينة (تورين)،وفى نفس التاريخ ١٤ مارس١٨٤٤ وكان له نفس الاسم وتزوج معه في نفس اليوم ٢٢إبريل ١٨٦٨وتمضى المفارقات إلى مداها حيث إن زوجتيهماتحملان نفس الاسم (ماركيتا) ولكل واحد منهما ولد يحمل نفس الاسم والأغرب من ذلك أنهما تزوجا في نفس الوقت في 22أبريل 1868 من امرأتين لهما نفس الاسم (مارجريتا) كما أن لكليهما ابن بكر يدعى (فيتيريو) وفى اليوم التالى تفقد الملك شبيهه ليدعوه للحفل الرياضى فلم يجده،وحين سأل مساعده بدا عليه الارتباك،وأخبره بأن صاحب المطعم أصيب بطلق نارى خلال شجار وقع في المطعم، فتوفى وارتعد الملك، وكأنما أحس بدنو أجله، فالقتيل كان يسبقه دائما بساعات قليلة في كل شىء، وحاول الملك الهرب من المقدر له غير أن محاولة الهرب قربته أكثر من مجرم فوضوى أطلق عليه ثلاث رصاصات قاتلة «زى النهارده» فى٢٩ يوليو ١٩٠٠ بقى القول إن أومبرتو الأول كان ملكا على إيطاليا في الفترة من ٩ يناير ١٨٧٨ حتى وفاته في ١٩٠٠.

المصرى اليوم

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