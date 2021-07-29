«لست محظوظًا في كرة القدم».. شريف أشرف يكشف كواليس فسخ تعاقده مع فاركو

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قال شريف أشرف، لاعب فريق فاركو السابق، إنه لم يحالفه الحظ طوال مشواره مع كرة القدم، لذلك لم يتفاجئ عندما أبلغه ناديه بفسخ عقده بعدما قاد الفريق للتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.

وأضاف شريف أشرف، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، أنه عاش مع فاركو ظروفا صعبة، وكان أحد الأسباب القوية في المشاركة بالتأهل للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه كان من الأعمدة الأساسية بفريقه.

وتابع مهاجم فاركو السابق: «مشاركتي بأندية دوري الدرجة الثانية كانت اضطرارية وكابوس بالنسبة لي، خاصة وأنني بدأت من الأهلي ثم الزمالك، فضلًا عن أنني شاركت في منتخبات ناشئين وشباب وحتى المنتخب الأول».

ومضى قائلًا: «اللسان الحلو والعلاقات أشياء كافية لتوطيد علاقة لاعب بمدربه، لكني ليس لي علاقة بمثل هذه الأمور وأركز في الملعب فقط لذلك لست محظوظًا».

واختتم تصريحاته: «لعبت في دوري الدرجة الثانية السعودي، وكانت تجربة ليست سيئة خاصة أنني كنت أسعى من خلالها للعودة لأحد أندية الدوري الممتاز، لكن الفرصة لم تكن متاحة بالنسبة لي، لذلك لجأت لدوري الدرجة الثانية في مصر».