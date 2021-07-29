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أكد السفير سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا في القاهرة، عمق علاقات التعاون المثمر والفعال بين مصر والمانيا في العديد من المجالات وخاصة في ظل العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة إليها لمعدلاتها.

جاء ذلك في حفل توديع السفير الألماني بالقاهرة والذي أقيم اليوم بحديقة السفارة بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لألمانيا في جمهورية مصر العربية بحضور خالد العناني وزير السياحة والآثار وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس.

وأعرب السفير الألماني عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية لحركة السياحة الوافدة إلى مصر من جميع دول العالم بشكل عام ومن ألمانيا بشكل خاص لا سيما في ظل عشق وحب السائحين الألمان لمصر وخاصة لما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتميزة.

وقال إنه زار مصر 5 مرات قبل توليه مهام منصبه كسفيرًا لبلاده في مصر، قام خلالها برحلة نيلية (كروز) وزار العديد من المدن والمنتجعات السياحية المصرية منها طابا وشرم الشيخ والقاهرة، مؤكدا أنه سيعود مرة أخرى لزيارة مصر ولكن كسائح هذه المرة بعد انتهاء فترة منصبه كسفير لبلاده بها.

وأشار إلى حرص وزارة السياحة والآثار على دعوته للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي تنظمها الوزارة مثل المؤتمرات الخاصة بالاكتشافات الأثرية، وكذلك الزيارات العديدة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية للعديد من المدن والمحافظات المصرية.