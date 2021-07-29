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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إن العلاقات الحميمة مع الصين ستستمر جيلا بعد جيل، جاء ذلك أثناء زيارته للنصب التذكاري للعلاقات الودية بين بلاده والصين.

ووضع الزعيم إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري في بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى الـ68 لتوقيع هدنة الحرب الكورية (1950-1953).

وأشار الزعيم إلى أن الصداقة كوريا الشمالية والصين، التي أقيمت كروابط أخوية، ستتواصل بثبات جيلا بعد جيل على الطريق من أجل الإنجاز المشترك، مضيفا أن مآثر للشعب الصيني الذي ساعد في النضال التاريخي المقدس للشعب الكوري الشمالي على حساب دمائهم عندما كانت كوريا الشمالية تمر بأقسى وأصعب التجارب، ستبقى خالدة مع ازدهار كوريا الاشتراكية.

وشارك في وضع إكليل الزهور كبار المسؤولين على رأسهم سكرتيرو اللجنة المركزية لحزب العمال جو يونغ وون، وري إيل-هوان، وجونغ سانغ-هاك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بارك جونغ-تشون ومدير المكتب السياسي العام كوون يونغ-جين ووزير الدفاع ري يونغ-غيل ونائب رئيس اللجنة المركزية بالحزب ري بيونغ-تشول.

وتبادل الزعيم الكوري كيم ونظيره الصيني الرئيس شي جين بينغ، الرسائل للاحتفال بالذكرى الـ60لتوقيع معاهدة الصداقة، وأكدا التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين.