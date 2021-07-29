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احتفالية فنية بذكرى ثورة 23 يوليو بـ«ثقافة القاهرة»

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احتفالية فنية بذكرى ثورة 23 يوليو بـ«ثقافة القاهرة» احتفالية فنية بذكرى ثورة 23 يوليو بـ«ثقافة القاهرة»

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظم بيت ثقافة نادى مدينة نصر احتفالية بمسرح النافورة بالنادى بمناسبة الإحتفال بثورة ٢٣ يوليو، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، تضمنت عرض فني لفرقة روض الفرج للفنون الشعبية، بجانب عرض للتنورة، كما أقيم على هامش الإحتفالية حوار عن «الثورة» للدكتورة جيهان حسن مدير عام الفرع، وتحدثت عن إنجازات الثورة وكيف حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات، وان ثورة 23 هي العبور الأول للعزة والكرامة، تمت الإحتفالية مع مراعاة الإجراءات اللازمة من أجل السلامة الصحية.

نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة منشأة ناصر ورشة حكي للأطفال من كتاب «الشهيد الحي» للكاتب حازم حاتم والذى يتحدث عن أحد أبطال أكتوبر، إلى جانب ورشة حكى قصة «أولى القبلتين» من مجموعة قصص رحلات عصفور وعصفورة للمؤلف محمد حمزة السعداوي، بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين بمناسبة ذكرى ثورة يوليو ببيت ثقافة أبوحشيش.

يستمر الفرع في تقديم أنشطته أونلاين على الصفحة الرسمية، حيث قدم قصر ثقافة الجديدة محاضرة عن «مهارات التواصل مع الآخرين كيف تكونين امرأة» ناجحة للدكتورة هالة العسيلى، بجانب محاضرة عن «الأشهر الحرم» ببيت ثقافة المرج، بالإضافة إلى ورشة حكى بعنوان «دعوة للأخلاق الكريمة» لمكتبة طفل المعادي.

المصرى اليوم

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