ثقافة أسوان تختتم عروض المسرح المتنقل بوادي عبادي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل بقرية وادى عبادى والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من من خلال فرع ثقافة اسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث محاضرة بعنوان «دور الشباب في مواجهة الازمات» ألقاها سيد عيسى، أشار إلى إن الشباب هم عماد كل أمـة وأساسهـا نحو التقدم، وأنهم الأداة الفعالـة للبناء والتنميـة ومواجهة الازمات التي يواجهها المجتمع، أعقبها أمسية شعرية، إلى جانب تقديم عرض مواهب من أطفال القرية في «إلقاء الشعر والغناء»، بالإضافة لتقديم عرض من القرية «فن الكف»، وإستكمال ورشة حرف بيئية «أشغال خرز» تدريب إقبال حسين، وإقامة معرض نتاج للورشة «عقد وانسيال»، بجانب تنظيم معرض كتب لإصدارت الهيئة، وإختتمت الفعاليات بتقديم فرقة قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى وسحر أمير، مجموعة متنوعة من الأغانى.