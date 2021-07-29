أخبار عاجلة

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى -
وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ثقافة أسوان تختتم عروض المسرح المتنقل بوادي عبادي

Print
ثقافة أسوان تختتم عروض المسرح المتنقل بوادي عبادي ثقافة أسوان تختتم عروض المسرح المتنقل بوادي عبادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل بقرية وادى عبادى والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من من خلال فرع ثقافة اسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث محاضرة بعنوان «دور الشباب في مواجهة الازمات» ألقاها سيد عيسى، أشار إلى إن الشباب هم عماد كل أمـة وأساسهـا نحو التقدم، وأنهم الأداة الفعالـة للبناء والتنميـة ومواجهة الازمات التي يواجهها المجتمع، أعقبها أمسية شعرية، إلى جانب تقديم عرض مواهب من أطفال القرية في «إلقاء الشعر والغناء»، بالإضافة لتقديم عرض من القرية «فن الكف»، وإستكمال ورشة حرف بيئية «أشغال خرز» تدريب إقبال حسين، وإقامة معرض نتاج للورشة «عقد وانسيال»، بجانب تنظيم معرض كتب لإصدارت الهيئة، وإختتمت الفعاليات بتقديم فرقة قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى وسحر أمير، مجموعة متنوعة من الأغانى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية

لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية