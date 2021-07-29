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الاحتفال بذكرى ثورة يوليو في «ثقافة البحر الأحمر»

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الاحتفال بذكرى ثورة يوليو في «ثقافة البحر الأحمر» الاحتفال بذكرى ثورة يوليو في «ثقافة البحر الأحمر»

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في إطار إحتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بالذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الانشطة بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث بث بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة أونلاين بعنوان «ثورة ٢٣ يوليو» قدمها عبدالسلام على سيد مدير مركز الإعلام سابقا، ونظم بيت ثقافة سفاجا إحتفالية بهذ المناسبة، بدأت بمحاضرة بعنوان «ثورة ٢٣يوليو وتصحيح المسار» ألقاها محمد سعيد تحدث عن أهداف الثورة وما حققته، أعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء جمآل إسماعيل، منال عبدالرازق، محمد سعيد، شاذلي عبدالعزيز، كما عقد البيت محاضرة بعنوان «الحج أشهر معلومات» للشيخ حسين عماره وتحدث الحج وأدابه التي يجب أن يلتزم بها الحاج حيث لا رفث ولا جدال ولافسوق في الحج.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلى عبدالعزيز بشير، بالإضافة إلى ورشة فنية بالفوم تنفيذ الفنان إبراهيم عبدالله- رسام كاريكاتير وفنان تشكيلي.

المصرى اليوم

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