محافظ بورسعيد يشكر اللواء ناصر حريز على جهوده خلال فترة توليه منصب مدير الأمن

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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر إلى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد السابق على جهوده خلال فترة توليه مهام منصبه، والتهنئة بترقيته مساعد وزير الداخلية لأمن منطقة القناة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد إلى مديرية الأمن.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلها اللواء ناصر حريز لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.

ووجه له التهنئة لصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.