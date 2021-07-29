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قال الإعلامي أحمد شوبير أن المنتخب الأولمبي ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة استراليا اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وأشاد شوبير بما قدمه الجناح الهجومي رمضان صبحي قائلاً «بالراحة شوية على رمضان في النهاية هو ابن مصر» وأضاف «صبحي قدم اليوم واحدة من أفضل عروضه رغم عدم رضانا في المباراتين السابقتين».

كما عبر شوبير عن سعادته البالغة بما قدمه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بمادما خرج بشباكه نظيفه رغم كثرة المحاولات الهجومية لمنتخب استراليا.

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على قدرة الفراعنة في بلوغ الدور نصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 وهزيمة البرازيل الذي لم يظهر بالشكل المخيف في دور المجموعات.