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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرد على أي ادعاءات ومحاولات التشويش بالعمل وليس الكلام، لافتاً إلى أن الرئيس عندما أمر بالاهتمام بالأضرحة أولى اهتماما بالشوارع المحيطة بها.

وأضاف عاشور، خلال برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الأضرحة تمثل جزءا كبيرًا من الهوية المصرية، حيث إن بعض الأصدقاء من المسيحيين يريدون أن يساعدوا ويساهموا في تطوير المساجد.

وأوضح أن زيارة الأضرحة متفق عليها من العلماء، منوها بأن أصحاب الفكر المتطرف خالفوا الموروث والموجود في مسألة زيارة الأضرحة، حيث حاولوا العبث والنيل من الأضرحة عقب ثورة 25 يناير.