الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في 7 أحياء (صور)

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل حملاتها على المقاهي والكافيهات المخالفة والغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

ففي حي الهرم قامت حملة مكبرة شملت «القطاع الشمالي ومنشأة البكاري وكفر غطاطي والمريوطية فيصل وميدان الساعة بالمنشيه وشارع اللبيني والضغط العالي بحدائق الاهرام»، واستهدفت المقاهي المخالفه والمحلات التجارية وإزالة كافة أوجه التعديات من الطريق العام مما ساهم بشكل كبير في عودة المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادره عدد ٣٥٠ كرسي و٨٦ قلب شيشه و٦ ثلاجات و٢ شمسيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى ضبط وايقاف اعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري بحدائق الاهرام بالعقار رقم ٣٨ قطعه «د».

وفي حي العجوزة، تم شن حملة مماثلة شملت شوارع الرياض والاسراء وشمال المحور والطريق الأبيض وترعة الزمر والتي تمكن خلالها من ضبط العديد من المخالفات وبعض المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة وتقدم خدمة الشيشة .

كما قام حي الطالبية بحملة على المخازن الغير مرخصة لما تمثله من خطورة لعدم قيام أصحابها بتنفيذ أشتراطات الحماية المدنية حرصآ على العقارات المجاورة.

وتمكن حي شمال الجيزة من ضبط عربة كارو وعدد ٣٠ كرسى وعدد من الشيش و٧ أستاندات و٤ ميزان وعدد ٢ شمسية وعدد ٢ كوريك بقطاعي المنيرة الغربية والشرقية.

وفي حي العمرانية تم رفع السيارات المتهالكة والخردة بشارع الدكتور فؤاد سعيد لما تسببه من مظهر غير حضاري وعرقلة الحركة المرورية.

كما قام مركز ومدينة أوسيم من خلال الوحدات المحلية بالبراجيل وبشتيل بتنفيذ حملة إشغالات ليلية والتي تم خلالها التصدي لكافة التعديات الموجودة بالطريق العام والتي أسفرت عن ضبط عدد ٤ مقاهي لقيامهم بتقديم خدمة الشيشة و٢٢٠ مخالفة متنوعة وإيداعهم بمخازن الحى.

وفي مدينة الحوامدية تم شن حملة شملت شوارع صلاح سالم ،وسعد زغلول والجمهورية وطريق ١١ والتي أسفرت عن ضبط ٧١ مخالفة متنوعة.