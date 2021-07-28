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قيس سعيد يطالب التجار بتخفيض الأسعار والتحلي بروح الوطنية

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قيس سعيد يطالب التجار بتخفيض الأسعار والتحلي بروح الوطنية قيس سعيد يطالب التجار بتخفيض الأسعار والتحلي بروح الوطنية

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طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، في كلمة، مساء الأربعاء، من التجار تخفيض الأسعار والتحلي بروح الوطنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الظروف من أجل الربح.

كما أعلن عزمه إجراء صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، مضيفًا: «عدد من نهبوا أموال تونس 460 بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق وعرضت سابقا مصالحة قانونية».

وأردف: «لا أريد التنكيل بأي كان بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ورؤيتي تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة».

وقالت وزارة الدفاع التونسية، إن هدف القوات المنتشرة في محيط مقر التليفزيون تعزيز حماية المنشآت الحساسة، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها منذ قليل.

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