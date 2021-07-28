رئيس جامعة سوهاج يفتتح 5 مراكز خدمية وبحثية جديدة بالمقر القديم

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افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الأربعاء، 5 مراكز خدمية جديدة لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمع الخارجي بمقر الحرم الجامعي القديم.

وقال عبدالمنعم إن الجامعة تسخر كل ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة العملية التعليمية والبحثية، موضحا أن افتتاح الوحدات الجديدة لمراكز متخصصة بالجامعة يأتى في إطار عمليات التطوير الشاملة داخل الجامعة بمقريها القديم والجديد، مؤكدا استمرار دعم الجامعة غير المحدود لجميع الكليات لتنفيذ أي عدد من المراكز العلمية المتميزة التي تؤدي إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية والمعملية.

من جانبه، أوضح أحمد عبدالحافظ، المستشار الإعلامي للجامعة، أن الافتتاحات شملت مركز اللياقة البدنية بمبنى المدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم، على مساحة 200 متر وبتكلفة 800 ألف جنيه، لافتا إلى أنه مفتوح بالمجان للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبخصم خاص للعالمين بالجامعة.

وأضاف أنه تم افتتاح مركز اللغات والترجمة الذي يقدم جميع أعمال الترجمة المعتمدة والموثقة من الجامعة لدى الجهات الخارجية بأسعار تنافسية، ويقوم بالتدريب به مختصين من المركز الثقافي البريطاني ومعهد «جوتا الألماني»، ومزود بـ3 قاعات رئيسية، ويقدم دورات متخصصة في عدد من اللغات المختلفة، منها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الايطالية، إضافة إلى اللغة العربية واللغات الشرقية، كما ينظم دورات بخصم 50% للعاملين والطلاب، كما تم افتتاح مركز ضمان الجودة التابع للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث يقوم المركز بنشر ثقافة ومفاهيم ضمان الجودة وتأهيل الكليات والبرامج التعليمية للحصول على الاعتماد، وهو مزود بعدد من القاعات الرئيسية للتدريب تسع لعدد كبير من الطلاب، منوها بأن المركز قدم 500 دورة تدريبية لعدد 3000 متدرب منذ افتتاحه تجريبياً.

وأشار إلى أنه تم أيضا افتتاح مركز الجراحة التجريبية ويعد مركزا بحثيا متخصصا في أمراض أورام الكبد والبنكرياس بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهو يضم 10 معامل مزودة بأحدث أجهزة طبية في العالم وتجرى به أبحاث علمية على الحيوانات في مجال الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، كما افتتح رئيس الجامعة مركز تنمية الموارد البشرية، ويضم 7 قاعات تدريبية بسعة 350 دارس لخدمة العاملين والطلاب، وتأهيلهم على علوم الكمبيوتر واللغات المختلفة، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمهنية للقطاعات المختلفة بالجامعة، وتزويد العاملين باختلاف مستوياتهم بالمعارف والمعلومات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء.